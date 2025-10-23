Cayó el prófugo por el violento robo al ciclista Oscar Oronó

El cuarto sujeto que había sido identificado como autor del violento robo que Oscar Oronó sufrió en su local del barrio Florentino Ameghino fue detenido esta mañana por personal de la DDI tras la realización de un allanamiento.

El sujeto de 24 años - identificado como Gaston Gorosito alias "Chaco" - podría declarar ante el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y luego quedará alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La intervención en ese fuero obedece a que uno de los tres primeros imputados es un adolescente de 16 años por lo que las actuaciones que inició la fiscal Constanza Mandagaran fueron remitidas a Martínez Soto. A ese menor ya se le dictó la prisión preventiva.

Los otros dos sujetos que ya estaban detenidos son Leandro Bellinzona (29) y Diego Francisco Cortadi (40) quienes manifestaron tener intereses contrapuestos y tuvieron distintos defensores cuando se negaron a prestar declaración.

Los tres están acusados de ingresar junto a un cuarto sujeto el viernes 3 de octubre al local ubicado en el barrio Florentino Ameghino, golpearon al hombre de 80 años y robaron dos bicicletas. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió solicitar los primeros allanamientos para las viviendas ubicadas en la avenida Colón al 12.100, en 9 de Julio al 10.700, en Ciudad de Rosario al 1600 y en Brown al 10.100.

Oronó había sido atendido en la guardia del hospital el viernes 3 de octubre, pasó la noche en observación y el sábado se retiró sin tener el alta médica. El domingo volvió a ingresar por una caía de altura y tuvo lesiones que derivaron en su muerte poco después. "Tenía un palomar y su yerno había visto cuando se cayó del techo", señalaron otras fuentes oficiales sobre las circunstancias que derivaron en su segundo ingreso a la guardia del Higa y en la formación de una causa aun calificada como averiguación de causales de muerte.

La víctima era uno de los atletas más longevos del circuito nacional, habitual participante de los torneos de Ruta Máster y en su trayectoria fue poseedor de doce campeonatos argentinos y dos panamericanos. Había corrido en todo el país y tuvo experiencia en España, Estados Unidos y Japón, entre otros lugares.