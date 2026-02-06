Allanan dos “points” que atendía un hombre con sus hijos y una vecina

Una investigación a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma que contó con los datos recabados por personal de la Dirección de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas terminó con la realización de dos allanamientos simultáneos en los barrios Termas Huincó y Juramento en un par de “points” regenteados por miembros de la misma familia.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que tras el aval de la Justicia de Garantías se ingresó a una vivienda en Lebensohn casi Don Orione y otra en Lanzilota casi Fortunato de la Plaza, a unos ciento cincuenta metros de distancia entre ambos.

Quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

“Uno actuaba como abastecedor del otro y pudo secuestrarse cocaína fraccionada, plantas de marihuana, balanzas y una escopeta calibre .16 cargada”, señalaron.

Un hombre de 72 años, un hijo y una hija y otra mujer –de 39, 41 y 52 años- fueron aprehendidos y tras las actuaciones correspondientes trasladados a la Unidad Penal N°44 y N°50 de Batán.

Este viernes serán trasladados a Tribunales para prestar declaración en el marco de la causa que investiga la provisión de estupefacientes del primer domicilio al segundo y la venta al menudeo.