Buscan a una adolescente de 15 años y la familia sospecha que fue secuestrada

Una adolescente de 15 años se encuentra desaparecida en la localidad bonaerense de Laferrere, al tiempo que la familia sospecha que fue víctima de un secuestro a raíz de que su novio se dedicaría al narcomenudeo.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas, se trata de Milagros Alma Malagreca, quien se ausentó de su hogar el lunes 20 de octubre, motivo por el que su familia radicó una denuncia por "averiguación de paradero".

La madre, cuya identificación es Zaira Ayelén Rodríguez, declaró ante el fiscal Fernando Garate, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de La Matanza, y señaló que dos compañeros de su hija le comunicaron que se iría con Matías Sebastián Pajón, un joven que sería su novio.

"Se había querido escapar en otras oportunidades pero no había podido", se lee en el testimonio que ofreció la mujer.

A su vez, otro adolescente afirmó que Milagros le pidió abrir su cuenta de Instagram en su celular para entablar un conversación con el implicado y coordinar "cómo escaparse de su casa".

"Pensamos que mi hija está secuestrada porque este pibe aparentemente anda en el narcomenudeo", sostuvo la madre. La búsqueda de la menor continúa y hasta el momento no hay novedades de su paradero.