Macabro: un joven de 20 años fue asesinado a puñaladas y por el crimen buscan a su novia de 16

Un joven de 20 años fue asesinado de dos puñaladas en el partido bonaerense de Lanús y por el caso buscan a su pareja de 16 años. El hecho ocurrió durante la noche de este martes y la víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte.

La implicada, cuyas iniciales son M.N.N., es buscada en estas horas en el marco de un operativo del que participan policías de Seguridad y de Investigaciones de la Policia Bonaerense.

Buscan a la chica que mató Santiago Nahuel López Monte

El ataque se dio en una casa ubicada en el cruce de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania, tras un llamado al 911 realizado por la prófuga, quien sostuvo que su novio estaba lastimado por querer saltar una reja.

Oficiales de la Comisaría Cuarta y del SAME arribaron al lugar y se constató el deceso del damnificado que presentaba heridas de arma blanca.

La investigación está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, a cargo de Oscar Maidana, quien ordenó la realización de la autopsia ante Policía Científica y hasta ahora se desconoce el móvil del crimen.