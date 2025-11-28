Crimen de Santiago Nahuel López Monte: detuvieron a la adolescente que apuñaló y mató a su novio

La adolescente acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte en Lanús fue detenida tras un allanamiento de urgencia en la localidad bonaerense de La Matanza.

La menor de 16 años se encontraba en la casa de un familiar y se había teñido el pelo para no ser reconocida. Fue trasladada hacia la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil 2, de Lomas de Zamora, a cargo de Hernán Ceruti.

En las últimas horas se habían ordenado realizar procedimientos en seis domicilios en busca de la menor, de los cuales todos arrojaron resultado negativo.

La menor era la novia del joven y lo asesinó a puñaladas.

Uno de los lugares donde se precedió al allanamiento fue en la celda 3 del pabellón 8 de la Unidad Carcelaria N°40, donde se secuestró un celular. Allí se encuentra preso Martín Ramón Mena, padre de la imputada.

Sin embargo, este viernes por la mañana se confirmó que se realizó un operativo de urgencia en un domicilio de La Matanza donde los agentes dieron con la menor prófuga.

La adolescente está acusada de haber apuñalado a su novio, quien murió por las graves heridas. Según replicó la agencia Noticias Argentinas, fue la menor quien dio aviso al 911 y explicó que su novio se había lastimado al tratar de saltar la reja ubicada en el frente de la casa. Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca.