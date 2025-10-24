Impuesto a las Ganancias: Arca definió desde qué sueldo se pagará en noviembre 2025
Arca informó desde qué monto mensual se tendrá que abonar el Impuesto a las Ganancias desde el próximo mes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) implementó una actualización semestral clave en el Impuesto a las Ganancias, impactando directamente en los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia.
Esta modificación, vigente desde el segundo semestre de 2025, implica el ajuste de las deducciones personales y las escalas progresivas un 15,10% en línea con la inflación de los primeros seis meses del año.
La autoridad fiscal ratificó el incremento semestral del 15,10% en la Ganancia No Imponible, Cargas de Familia y la Deducción Especial, en línea con la inflación del primer semestre.
La actualización semestral de Arca establece los siguientes valores, considerando la situación familiar de cada contribuyente:
Ganancia no imponible: $4.211.886,94
Deducción por cónyuge: $3.966.752,72
Deducción por hijo menor: $2.000.447,87
Deducción por hijo con discapacidad: $4.000.895,74
Deducción especial: $20.217.057,35
Estas cifras determinan a partir de qué ingresos los empleados comenzarán a tributar el impuesto. Según el nuevo esquema, los sueldos que tributarán Ganancias desde noviembre serán los siguientes:
Trabajador soltero sin hijos: a partir de $2.360.180 netos (equivalentes a $2.843.590 brutos).
Trabajador casado con dos hijos: desde $3.129.967 netos (equivalente a $3.771.045 brutos).
Trabajador soltero con un hijo: desde $2.553.451 netos (equivalente a $3.076.447 brutos).
