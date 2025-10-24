La Clínica del Niño y la Familia anunció la normalización de las prestaciones para afiliados de Ioma

Desde la entidad anunciaron la normalización de las prestaciones para afiliados de Ioma.

La Clínica del Niño y la Familia (CNF) anunció este viernes la reanudación de la atención plena y la programación de cirugías para todos los afiliados de Ioma en Mar del Plata.

La novedad se comunicó desde la dirección de la institución, desde donde resaltaron que se encuentra normalizada la prestación completa de todos los servicios. Esto implica:

• Atención Plena en Guardia y Urgencias: se mantiene y refuerza la garantía de atención para todas las urgencias y prestaciones críticas.

• Normalización de Prácticas Programadas: la institución iniciará inmediatamente el proceso de reprogramación prioritaria de todas las prácticas que pudieran haberse diferido durante la reciente readecuación operativa.

Asimismo destacaron el esfuerzo extraordinario de su equipo- desde el personal asistencial y médico hasta el área de gestión y administrativo - que sostiene la operatividad de los servicios día a día. "Este compromiso subraya el interés primordial de la Clínica de garantizar la atención completa, de calidad y la salud de los afiliados de Ioma en Mar del Plata.", agregaron.

Por su parte, la entidad reafirmó reafirma su rol como pilar de la salud en Mar del Plata y su voluntad de seguir siendo un prestador de referencia. En ese marco, el convenio con Ioma sostiene el compromiso de trabajar en un marco de transparencia y previsibilidad en la gestión, asegurando así que los miles de beneficiarios puedan seguir accediendo a la atención que merecen y necesitan sin interrupciones.

Además, la CNF informó a los afiliados cuya atención fue reprogramada que en los próximos días se comunicarán desde la institución para coordinar las nuevas fechas de los procedimientos.