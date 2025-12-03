La vacunación en dispositivos municipales se derrumbó 30%: el gobierno prepara un “carnaval de vacunas” para recuperar cobertura

En un contexto marcado por el avance de discursos anticientíficos que cuestionan las vacunas, el gobierno de Guillermo Montenegro expresó su preocupación por la abrupta caída en las tasas de vacunación en los dispositivos municipales. Ante este escenario, prepara una campaña masiva destinada a los ingresantes escolares, mientras avanza en un estudio para identificar las razones de la caída y definir una estrategia articulada.

“La tasa de vacunación ha disminuido seriamente. No es un 2 o 3%, estamos alrededor del 30% en promedio en el Municipio”, reveló la secretaria de Salud, Viviana Bernabei, en una entrevista con Radio Extra 102.1. “Ese porcentaje es altísimo, de otro modo no se explica la reaparición de enfermedades que estaban controladas”, expresó.

Según precisaron desde Salud a 0223, el 30% al que hace referencia la secretaria se registró en los últimos dos años. Asimismo, se remarcó que la medición que se hacía en la población objetivo desde Epidemiologia de la Provincia y Nación tenían cortes semestrales y a partir del 1 de enero van a hacer anuales para tener datos más precisos.

Farmacéutica de profesión, la funcionaria remarcó que la mayor preocupación está puesta en los menores en edad escolar. En Argentina, quienes ingresan a primer grado deben recibir de forma gratuita y obligatoria las vacunas contra la poliomielitis; sarampión, rubéola y paperas; difteria, tétanos y tos convulsa.

“Nuestra inquietud es no llegar al 98% de cobertura que deberíamos alcanzar en el ingreso escolar. Para vacunar necesitamos la autorización de los padres y eso es una barrera: tenemos al paciente y no podemos avanzar sin ese permiso”, planteó Bernabei.

En ese marco, adelantó el plan que está definiendo el Ejecutivo para responder al problema. “Estamos diseñando una campaña para febrero que se llama ‘Carnaval de vacunas’, para llegar a la mayor cantidad de chicos en la iniciación escolar”, detalló. Y agregó que se trata de un desafío que excede la cuestión sanitaria: “Hay que trabajarlo desde la educación; no es solamente una estrategia de salud, sino algo que debe construirse en red”.

Investigar las causas y diseñar estrategias públicas

Si bien reconoció el crecimiento del movimiento antivacunas, Bernabei subrayó que la baja en las tasas responde a un fenómeno más amplio. “Hay múltiples causas. El discurso antivacunas tuvo fuerza en la pospandemia, pero hay muchos otros factores según los distintos grupos poblacionales. El sarampión o la tos convulsa no aparecen solo en los sectores más vulnerables: afectan a todos los niveles socioeconómicos”, explicó.

En ese sentido, señaló que la Secretaría de Salud trabaja junto a la Universidad FASTA en una investigación para identificar qué está provocando la caída en la inmunización y, a partir de allí, delinear una intervención pública que permita revertir la tendencia.

“Para cada una de las causas debe haber una estrategia distinta. Empezamos a trabajar con el Observatorio Social de FASTA para identificar esas razones y definir acciones específicas. Hay que focalizarnos en los grupos no vacunados y entender qué motiva esa falta de vacunación”, profundizó.

Por último, planteó que el abordaje debe ser territorial. “Tenemos que definir estrategias para cada uno de esos grupos sociales. Ya estamos coordinando actividades y buscando referencias en la Escuela Permanente de Hogar para poder avanzar con la gente no vacunada”, cerró.

Dónde vacunarse

Finalmente, desde la Secretaría de Salud invitaron a la población a respetar el calendario de vacunación dispuesto por las autoridades sanitarias.

En ese sentido, remarcaron que se pueden recibir las correspondientes vacunas de forma gratuita en los 34 Centros de Salud y Cema de lunes a viernes, en los horarios de cada espacio, como así también en el Centro de Salud N°1 de lunes a lunes de 8 a 18 hs. Asimismo, la Secretaría dispone de los diversos dispositivos itinerantes en el marco del programa “Salud en tu barrio” que recorre los diversos puntos geográficos de la ciudad.

Para mayor información se puede consultar en este link del área de salud municipal.