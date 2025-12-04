La OMS alerta sobre los riesgos del calor extremo en la salud física y mental

La práctica de deportes y actividades al aire libre es fundamental para mantener una buena salud, pero la llegada de las altas temperaturas puede representar un desafío importante tanto para el cuerpo como para la mente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el calor extremo no solo afecta el rendimiento físico, sino que también influye en las capacidades cognitivas y emocionales de las personas.

La exposición prolongada a temperaturas elevadas puede desencadenar problemas de salud graves, como agotamiento por calor y golpes de calor, además de empeorar enfermedades crónicas cardiovasculares y respiratorias. La OMS subraya que el calor también puede reducir la concentración y aumentar la irritabilidad, afectando el bienestar mental.

Un estudio publicado en la revista Nature Climate Change reveló una relación entre el aumento de las temperaturas y un incremento en las tasas de suicidio en países como Estados Unidos y México, evidenciando el impacto del calor extremo en la salud mental. Por otro lado, investigaciones de la Universidad de Harvard demostraron que los estudiantes que rinden exámenes en ambientes calurosos obtienen peores resultados en comparación con quienes se encuentran en espacios climatizados.

Salir a correr con calor, a veces, no es una buena idea.

Desde el punto de vista físico, el cuerpo desvía sangre hacia la piel para regular la temperatura, lo que reduce el flujo sanguíneo a músculos y órganos vitales, disminuyendo así la capacidad física y elevando el riesgo de lesiones.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas durante las olas de calor para evitar complicaciones. Entre las recomendaciones principales se destacan mantenerse hidratado, buscar ambientes frescos y reconocer cómo el calor puede afectar el estado de ánimo y el desempeño diario.

Para proteger la salud durante períodos de calor extremo, se aconseja:

Beber abundante agua para evitar la deshidratación.

Evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

Realizar actividad física en horarios tempranos o al atardecer.

Utilizar ropa ligera y mantener espacios ventilados.

Estas medidas son clave para minimizar los efectos adversos del calor y preservar tanto el bienestar físico como mental, especialmente en un contexto de aumento global de las temperaturas.