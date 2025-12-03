Quimio con Estilo presentó un imperdible beneficio para ayudar a pacientes oncológicos

El grupo Quimio con Estilo presentó la Red de Amigos Solidarios, un gran avance que consiguieron a través de un convenio con Ami Mutual y permite que pacientes oncológicos puedan atenderse de una forma más ágil y gratuita con profesionales, y obtener descuentos y beneficios en farmacias o mayoristas.

Según le contó su fundadora Fernanda Mel a 0223, la Red de Amigos Solidarios "surgió a raíz de los pacientes que contaban constantemente que no encontraban turnos cercanos o que debían esperar mucho tiempo, y a veces les gana la ansiedad y necesitan tener una consulta temprana".

Entonces, para abordar esa problemática, consiguieron realizar un convenio con Ami Mutual, una asociación mutual intercooperativa con 54 años de trayectoria, mediante el que pacientes oncológicos se pueden atender de forma gratuita -sin abonar para afiliarse- y también acceder a descuentos y beneficios tanto con profesionales como en farmacias y supermercados.

Además, cualquier persona que quiera colaborar con Quimio con Estilo puede abonar 10 mil pesos, con los que ayudaría a que puedan extender los beneficios a una mayor cantidad de pacientes. "Hay una cartilla impresionante de cosas y cada vez más comercios y profesionales que se van sumando", destacó.

La emocionante historia de Mel, creadora de Quimio con Estilo

Por otro lado, la referente de la organización solidaria explicó que son "un grupo de contención para pacientes oncológicos que nació en 2017" cuando a ella le detectaron cáncer de mamá y se dio cuenta de que el único sentido de la enfermedad era "para ayudar a otra gente". Tras ello, debió someterse a quimioterapias y recordó que uno de los "shocks más fuertes" fue cuando supo el diagnóstico, pero aún más al saber que debía hacer el tratamiento mencionado y que se iba a quedar pelada.

"Es muy fuerte quedarte con el mechón en la mano y por eso aconsejamos cortarse el pelo. Cuando me pasó, mi marido se rapó para que estemos iguales y eso es lo que me dio fuerza. Tengo mi peluca rubia que está hecha por ex alumnas y amigas de mi hija que donaron su pelo, pero cuando me la probé sentí que esa no era yo y que era algo externo. Entonces, tuve que tomar fuerza y aprendí a salir pelada", relató la mujer.

Además, comentó que una vez diagnosticada fue a comer afuera y leyó una frase que decía "Para poder seguir, a veces hay que empezar de nuevo", y de inmediato agarró una capelina del lugar, lo que la motivó a crear una página de Facebook y utilizar ese mismo logo, con el objetivo de publicar el día a día de su tratamiento.

"La gente me iba dejando mensajes y el apoyo me sanaba el alma. Me dejaban esos mensajes tan amorosos y también sentía que los quería y amaba porque se tomaban el tiempo de escribirme. No hay nada más lindo que ayudar a otra persona y formar parte de una comunidad donde todos compartimos lo mismo, porque solamente los que vivimos esto sabemos por lo que se está pasando", agregó Mel acerca de la historia de Quimio con Estilo.



Con el tiempo se formó una gran comunidad a la que más tarde le dieron un marco legal y desde 2019 comenzaron a fabricar pelucas solidarias, gorros o turbantes "para que puedan atravesar este proceso de la mejor manera posible y cada uno encuentre su estilo", de acuerdo a la líder del espacio, que ahora dio un gran paso para seguir ayudando a quienes atraviesan la batalla que logró ganar.