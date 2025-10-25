Buen aporte del marplatense Luca Vildoza en el triunfo de Virtus Bologna

El argentino Luca Vildoza tuvo una buena actuación y un importante aporte de puntos, en la victoria del Virtus Bologna de Italia por 92 a 75 ante el Panathinaikos de Grecia por la Euroliga de Básquetbol. El encuentro se llevó a cabo en el PalaDozza, de Bologna, y el equipo de Vildoza lo ganó con parciales de 19-15, 48-35, 69-53 y 92-75.

El Virtus llegó a su cuarta victoria en la máxima competición de clubes de baloncesto de Europa, tiene un récord de 4-2 y se ubica en el sexto en la tabla de posiciones.

A su vez, el marplatense, de 30 años y ex Milwaukee Bucks, anotó 5 puntos (1 de 2 en dobles, 1 de 4 en triples) en los 13 minutos que estuvo en cancha. Además, dio 3 asistencias y tuvo 1 rebote.

