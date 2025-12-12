Coto inauguró su nueva sucursal en Mar del Plata: 240 puestos de trabajo y tecnología inédita

Coto inaugura este sábado 13 de diciembre su nueva sucursal en Mar del Plata, una tienda de última generación ubicada en el Multiespacio Bendu, sobre Av. de los Trabajadores 150, en la zona del Puerto. El desembarco representa una de las aperturas más importantes del año para la cadena y generó 240 puestos de trabajo directos, en línea con su política de inversión sostenida.

La flamante sucursal Coto Puerto cuenta con 4.850 m² de superficie total y un salón de ventas de 2.400 m², distribuidos entre alimentos (almacén, carnicería, rotisería, verdulería) y no alimentos (perfumería, bazar, hogar, textil, automotor y más). Además, incorpora una renovada bodega con vinos y etiquetas premium, y un mostrador de carnicería con atención personalizada.

Diseño moderno y eficiencia ecológica

El local presenta un rediseño integral con cartelería interior diseñada para mejorar la orientación de los clientes y es la primera sucursal de Coto en el país con techos negros, elegidos para generar un ambiente más cálido y contemporáneo.

Otro de los puntos destacados es su central de frío de última generación, que funciona con un sistema de refrigeración basado en CO₂, un refrigerante natural que resulta más económico, eficiente y sustentable que los gases tradicionales. La instalación incluye tecnología como gas cooler y válvulas electrónicas.

Una apertura con innovación publicitaria

Para anunciar la inauguración, la compañía lanzó un comercial desarrollado íntegramente con Inteligencia Artificial, producido por su propio equipo interno. La pieza marca un hito en la comunicación de la empresa al combinar creatividad y nuevas herramientas tecnológicas.

Con esta apertura, la cadena consolida su presencia en la ciudad donde ya opera otra sucursal y suma un nuevo punto estratégico en un área de alto crecimiento comercial y turístico.