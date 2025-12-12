Un chofer dio positivo en el test de sustancias y fue suspendido: iba a trasladar a 63 pasajeros a Mar del Plata

Fue durante un operativo de control en el Peaje de Dock Sud.

En un operativo de control instalado en el peaje de Dock Sud, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) desafectó a un conductor profesional por dar positivo en el test de sustancias, específicamente por consumo de marihuana.

El chofer estaba iniciando un traslado a Mar del Plata en el cual viajaban 68 pasajeros. Priorizando la integridad de los usuarios, ni bien el test arrojó el resultado positivo, el personal de la CNRT activó un operativo e impidió al trabajador continuar su trabajo bajo ese estado.

En la misma línea, los agentes de la Comisión desafectaron de manera inmediata al chofer, haciendo cumplir las regulaciones vigentes para el transporte de pasajeros en mediana y larga distancia.

La detección temprana de estas irregularidades, como la conducción bajo efectos de sustancias psicoactivas, evita accidentes o posibles situaciones que pueden poner en peligro la vida de los pasajeros.