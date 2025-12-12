Cómo estará el tiempo el sábado en Mar del Plata, según el SMN

En el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional se anunció que mañana sábado 13 de diciembre en la ciudad de Mar del Plata el día estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas cálidas que rondarán entre los 18°C y los 26°C.

A partir del mediodía se registrará una posibilidad muy baja de precipitaciones, de alrededor del 10%. El momento de mayor temperatura durante el día será hacia la tarde, alcanzando los 26°C. Para la noche, descenderá drásticamente a los 18°C.

Durante la mañana se presentarán predominantemente vientos del oeste, que alcanzarán hasta 31 km/h. Sin embargo, el momento con mayores ráfagas será en la tarde, alrededor de las 17:00, pudiendo alcanzar los 50 km/h.

Cómo seguirá el tiempo en Mar del Plata hacia el domingo

"El próximo sábado se esperan nubes y claros en Mar del Plata y para el domingo, las temperaturas se mantendrán y tendremos de nuevo cielos nubosos. Predominará el viento de Noroeste y de Sur durante el fin de semana, con rachas máximas de hasta 48 km/h durante la jornada del domingo", explicaron desde el sitio especializado en meteorología Meteored.

En la tarde del domingo pueden presentarse tormentas ya que existe una probabilidad del 40% hacia las 16:00 hs. La temperatura descenderá, a comparación del sábado, y se espera una mínima de 17°C.