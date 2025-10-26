El calvario de Cavani en Boca Juniors: otra lesión y una nueva ausencia que preocupa a todos

El delantero uruguayo no estará ante Barracas Central por una distensión muscular. Suma su cuarta ausencia consecutiva y atraviesa una temporada marcada por las lesiones.

Una vez más, Edinson Cavani quedó fuera de la lista de concentrados de Boca Juniors. El uruguayo continúa recuperándose de una distensión en el psoas derecho y no será parte del encuentro ante Barracas Central, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. La dolencia lo marginó de los últimos cuatro compromisos del “Xeneize” y sigue complicando su presente futbolístico.

La lesión representa un nuevo obstáculo en un año que no ha sido sencillo para el atacante. Cavani atraviesa un 2025 irregular, con reiterados problemas musculares que le impidieron sostener una continuidad de partidos. Su estado físico se convirtió en una preocupación para el cuerpo técnico y los hinchas, ya que el uruguayo no logra recuperar el nivel que mostró en el inicio de la temporada, cuando era una de las figuras del equipo.

Desde su llegada al fútbol argentino, Cavani ha tenido distintos inconvenientes físicos que lo dejaron varias veces fuera de las canchas. En los primeros meses de este año logró anotar su único gol del Torneo Clausura en la victoria ante Banfield, pero poco después volvió a sufrir una molestia muscular que lo obligó a detenerse. Esa irregularidad le impidió consolidarse como pieza clave en la delantera xeneize.

En lo que va de 2025, el uruguayo se perdió al menos un encuentro de cada competencia que disputó Boca. El duelo ante Barracas Central será su decimoctava ausencia en 39 partidos, lo que equivale a un 46% de inactividad en la temporada. Un número que refleja las dificultades que ha tenido el exjugador del Manchester United para mantenerse en plenitud física.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda, quien asumió tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, afrontará un compromiso clave frente a un rival que llega en alza. Barracas Central ocupa el séptimo puesto en la Zona A con 18 puntos y mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual.

De cara al partido, Úbeda prepara dos variantes: el ingreso del chileno Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre, y del juvenil Milton Delgado por Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro. Sin Cavani, Boca volverá a confiar en su poder colectivo para reponerse en el tramo final del torneo y recuperar el lugar en la zona de clasificación directa.