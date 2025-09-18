Baja sensible para Russo: el referente de Boca que se perderá el partido del domingo

Miguel Ángel Russo se verá obligado a hacer una modificación en el once titular ya que uno de sus referentes no podrá estar por lesión.

Luego del empate del domingo ante Rosario Central, Miguel Russo quiere que su Boca Juniors vuelva a la victoria pero en las últimas horas recibió la mala noticia de que uno de sus referentes no estará disponible para el encuentro con Central Córdoba por lesión.

El jugador que se perderá el partido del domingo en La Bombonera es Edinson Cavani. El delantero uruguayo, una de las principales figuras del plantel, quedó descartado por una molestia física que lo marginará de la convocatoria.

Según informaron desde el cuerpo médico del club, Cavani padece una distensión en el psoas, lo que le genera una molestia lumbar que le impide entrenar y rendir con normalidad. Esta lesión suele requerir un tiempo prudente de recuperación para evitar recaídas, por lo que se optó por preservarlo y no arriesgar su presencia ante el equipo de Santiago del Estero.

La decisión del cuerpo técnico apunta a que el uruguayo pueda recuperarse plenamente de cara a los próximos compromisos, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se avecina. En su lugar, el entrenador baraja distintas alternativas ofensivas para reemplazarlp y la principal de ellas sería el ingreso de Miltón Giménez para formar dupla con Miguel Merentiel.

Otra de las novedades importantes de la jornada de hoy fue que Agustín Marchesin atajó para el equipo titular en la práctica y se perfila para volver al arco del "Xenieze" luego de que Leandro Brey haya ocupado el puesto en el partido con Central.

Ante estas dos noticias, Russo haría dos cambios en el once titular en comparación con el partido en Rosario: Giménez por Cavani y Marchesin por Brey. El probable once titular sería: Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Brian Aguirre, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Giménez.