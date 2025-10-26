Karina Milei: “Estamos muy contentos, estuvimos en los 24 distritos”

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, habló luego del cierre de las Elecciones Legislativas 2025 y se mostró optimista, aunque evitó referirse a números de boca de urna. “Estamos muy contentos, estuvimos en los 24 distritos”, dijo.

En un breve discursos brindado a la prensa y en la puerta de la sede central libertaria en el búnker en Caba, Milei aseguró que “han sido unos comicios muy tranquilos, en paz, le agradezco a todos los que participaron”.

“Estamos muy contentos, porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo en los 24 distritos, es la primera vez, estamos contentos. También con la Boleta Única, no tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”, remarcó sobre la nueva herramienta para el sufragio.

“Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Quiero agradecerle a todos los argentinos que fueron a votar y agradecerles a todos los fiscales que están cuidando los votos y que por favor se queden hasta ultimo momento”, concluyó Milei, quien estuvo acompañada por el vicepresidente del partido y presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.