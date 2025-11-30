En Mar del Plata, Karina Milei participó del Seminario de Políticas Legislativas de Buenos Aires

La secretaria general de Presidencia y titular del partido nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, llegó este domingo a Mar del Plata para ordenar la tropa de cara al debate legislativo por el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales en materia laboral, tributaria y previsional.

Según adelantaron desde Casa Rosada, el encuentro partidario tuvo el objetivo de reunir a más de mil dirigentes, coordinadores y militares en el Hotel Provincial, con el propósito de ordenar a la tropa libertaria de cara a la segunda parte de la gestión mileísta, en una nueva demostración de fuerza. Además, no hubo presencia del PRO ni de socios electorales, ya que buscan que la postal sea estrictamente libertaria.

El encuentro incluyó paneles temáticos previos a los discursos principales, en el afán por establecer lineamientos comunes y ofrecer herramientas a las bases sobre cómo vincularse con otros actores político-territoriales de cara a la carrera electoral del 2027. Participaron agrupaciones libertarias como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura y la juventud del partido.

De este modo, La Libertad Avanza busca capitalizar el resultado electoral de septiembre que, aunque no alcanzó las expectativas iniciales, le permitió al espacio ampliar de manera significativa su poder institucional en la provincia de Buenos Aires. De hecho, el armador y reciente diputado electo, Sebastián Pareja, aprovechará su llegada a la Legislatura bonaerense para aumentar su margen de acción, sin descartar competir por la gobernación en dos años.

Entre los participantes hubo funcionarios, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, legisladores bonaerenses, concejales y consejeros escolares.

En ese sentido, el sector vinculado a Pareja mantiene un vínculo distante con el área que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo, referente de Las Fuerzas del Cielo. En la provincia, esa estructura es liderada por Agustín Romo, presidente del bloque libertario en la Legislatura bonaerense.

La última vez que se realizó un congreso de estas características fue en junio, en La Plata, donde la actividad contó con un encendido discurso de Javier Milei. Allí, el presidente afirmó que "la única manera de completar el cambio que encomendó la gente es cambiando no solamente la realidad nacional, sino también lo que pasa en las provincias y municipios”.

En aquel discurso, el jefe de Estado había apuntado contra la gestión de Axel Kicillof, y sostuvo que la administración bonaerense “cobró impuestos para hacer obras y no les dio nada”. También calificó al gobernador como alguien que “no puede sumar ni con un ábaco” y que “nunca se le pasó por la cabeza bajar el gasto público”.