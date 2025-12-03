Bajo la atenta mirada de Milei, juraron los nuevos diputados y Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara

Se llevó a cabo este miércoles la jura de los 127 nuevos legisladores que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados. La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, quien realizó cada uno de los juramentos, y durante la ceremonia se vio al presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El recambio incluyó a funcionarios que hasta ahora ejercían roles clave en el Poder Ejecutivo y que, tras su elección, dejarán esos cargos para integrarse al parlamento naciona, como Luis Petri, ex ministro de Defensa que asumió por la provincia de Mendoza por La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, electo en la provincia de Buenos Aires; Gladys Humenuk, vinculada al Correo Argentino, y Hernán Urien, ex director general de Programas de Gobierno.

Asimismo, en el plano provincial, Gisela Scaglia, ex vicegobernadora de Santa Fe, ingresa a la Cámara en representación de Provincias Unidas, luego de presentar su renuncia al cargo ejecutivo. Sin embargo, no todos los funcionarios electos asumirán sus bancas en el recinto, ya que Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Fabián Martín, vicegobernador de San Juan, cedieron sus lugares a sus suplentes, mientras que los ex gobernadores Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Juan Schiaretti (Córdoba) sí se incorporan a la labor legislativa.

Martín Menem fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados.

La renovación también sumó figuras conocidas fuera del entramado político. Virginia Gallardo, modelo y conductora electa por Corrientes, así como el ex tenista Diego Hartfield, electo por la provinica de Misiones, ocuparán bancas por La Libertad Avanza. También se incorpora Karen Reichardt, conductora televisiva electa por Buenos Aires, y Sergio Figliuolo, conocido como “Trono”, que era presentador de un canal de streaming.

Al mismo tiempo, se destaca la llegada de periodistas como Karina Maureira (Neuquén) y Gabriela Flores (Salta), al igual que el sacerdote Juan Carlos Molina (Santa Cruz), refleja una tendencia de mayor pluralidad de perfiles en la Cámara.

Entre los referentes políticos que se suman a la Cámara surgen figuras con amplia trayectoria sindical y social, como Hugo Moyano (hijo), Juan Grabois y Hugo Yasky, todos elegidos por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. También ingresa el ex ministro de Defensa Agustín Rossi por Santa Fe, y líderes de izquierda como Myriam Bregman por la Ciudad de Buenos Aires y Nicolás del Caño y Romina del Plá por Buenos Aires. El jefe comunal Atilio Basualdo (Formosa) y Sergio Dolce (Chaco) ocuparán escaños por La Libertad Avanza y Fuerza Patria, respectivamente.

La conformación final de la Cámara baja dejó a La Libertad Avanza como la primera minoria tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, ya que consolidó 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que sumó 94. El espacio Provincias Unidas quedó integrado por 18 diputados, mientras que partidos tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical redefinieron su presencia a partir de los resultados y las alianzas resultantes.