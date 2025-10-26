La Justicia Federal dio tres amparos para permitir votar

Las tres actuaciones que tuvo la Justicia Federal con competencia electoral en el partido de General Pueyrredón estuvieron relacionadas con la decisión de autoridades de mesas de no dejar votar a ciudadanos por diferencias acerca del documento permitido para votar. En todos los casos la medida se revirtió con los amparos favorables que dictaminó el Juez Santiago Martín.

Además del reclamo que 0223 adelantó poco después del mediodía, se sumaron otras dos solicitudes de ciudadanos a los que se le había impedido el voto porque fueron a sufragar con el documento que contiene la leyenda "no válido para votar", pero que según la reglamentación vigente puede utilizarse.

Los amparos fueron dados por la Justicia Federal.

En esos tres casos los presidente de mesa debieron permitir el voto de esas personas cuando se acercaron con la resolución dispuesta por el Juzgado Federal N°4 que tuvo competencia electoral hasta las seis de la tarde.

A partir de ese momento, cualquier reclamo posterior debe realizarse vía correo electrónico a la Cámara Electoral.