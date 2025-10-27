Cómo está el motociclista que sufrió un grave accidente: el mensaje del argentino Valentín Perrone

El equipo CIP Green Power Team y familia Dettwiler decidieron este lunes dar a conocer el nuevo parte médico de Noah, el piloto de Moto3 de apenas 20 años, que se llevó la peor parte del fuerte choque con el español Rueda durante la vuelta previa a la carrera del Gran Premio de Malasia.

Según el comunicado, Noah se sometió a varias cirugías en las últimas horas en Kuala Lumpur y las mismas “salieron bien”. Sin embargo, los médicos a cargo del piloto aclararon que “su estado es estable, pero aún es crítico”. El accidente conmocionó al mundo del MotoGP y en redes sociales, los representantes argentinos y colegas de Dettwiler en Moto3, Valentín Perrone y Marco Morelli, desearon una pronta recuperación para el suizo.

La preocupación por los pilotos accidentados traspasó las categorías y uno de los más experimentados del MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi, criticó a la organización. "Me costó mucho concentrarme. Es muy duro subirse a la moto después de lo que había pasado en Moto3. No es justo que nos subamos a la moto sin ninguna información acerca de lo que pasó, porque vimos helicópteros irse con dos pilotos, merecemos algo de información”, apuntó Bezzecchi, quien luego terminó el puesto 11 en categoría mayor del Mundial de MotoGP.



