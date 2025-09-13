Valentín Perrone lo hizo de nuevo y va por su primer triunfo en Moto3

Valentín Perrone logró el mejor tiempo de la clasificación en el Gran Premio de San Marino de Moto3 y obtuvo la pole position para largar primero en la gran carrera de mañana. El Coyote marcó un registro de 1:40.328 y aventajó por poco al australiano Joel Kelso (1:40.353). En tanto, el australiano Jacob Roulstone, compañero de Perrone en Tech3, completó el podio.

Perrone ratificó su buen rendimiento durante las prácticas del viernes y en esta jornada empezó el entrenamiento con pruebas de cara a la clasificación, sin buscar mejores tiempos. Cuando compitió por la mejor marca para ubicarse lo más adelante posible en la carrera, el Coyote fue implacable.

El piloto que nació en España y defiende los colores argentinos acumula 12 carreras seguidas en zona de puntos y esta vez logró su segunda pole position, luego del Gran Premio de Austria. En Hungría estuvo muy cerca de la victoria, conformándose con la segunda posición, y en Balaton alcanzó la tercera ubicación.

Perrone irá por su primera victoria en Misano, un lugar que le sienta muy bien porque fue ahí donde ganó la última carrera del Red Bull Rookies Cup 2024.

