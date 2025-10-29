Llevaba veinte bochas de cocaína en una moto robada

Un hombre de 24 años que circulaba a bordo de una moto que registra un pedido de secuestro activo por robo fue aprehendido este miércoles por personal policial tras una persecución que comenzó cuando lo vieron realizar maniobras imprudentes en la zona de Plaza Mitre.

La moto había sido robada la semana pasada.

Los oficiales de la comisaría primera y de la Patrulla Municipal advirtieron el andar del sujeto en una moto tipo 110 en la zona de San Luis y Brown cerca de las siete de la mañana. Allí comenzó una persecución que terminó en Moreno e Hipólito Yrigoyen cuando lo interceptaron, constataron que el rodado tenía pedido de secuestro activo y secuestraron veinte bochitas de cocaína fraccionada.

Si bien desde la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (ODEPA) se dispuso la formación de causa por encubrimiento y la posterior libertad del imputado, la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma ordenó la notificación de causa por tenencia simple de estupefacientes y su posterior traslado al complejo penitenciario de Batán.

Lo atraparon en el centro.

La moto, una Zanella ZB110 modelo 2019 es propiedad de una mujer de 41 años que el viernes pasado se la prestó a una amiga que vive en el centro. Esa noche, la pareja de esa joven se fue de la vivienda con el celular de la mujer y las llaves de la moto por lo que se iniciaron las actuaciones hurto agravado de motovehículo que derivaron en el pedido de secuestro activo.