Mar del Plata se consagró campeón del Provincial Sub 13 en Olavarría

La diferencia parecía indescontable, pero Mar del Plata no se podía confiar. Por eso, salió a jugar con seriedad el partido, todo se le hizo más fácil con una temprana expulsión de un jugador de Olavarría y el conjunto de Juan Esnaider Ruiz se trajo el título del "Domingo Colasurdo" tras igualar sin goles en la revancha de la final del Torneo Provincial Sub 13 que organizó la Federación Bonaerense Pampeana.

La "Rojita" fue con la tranquilidad del 4-0 conseguido en el predio "Juan Eduardo Esnaider" de la ruta 2 y cuando el local se quedó con un hombre menos pasado el cuarto de hora, ya no hubo partido. Incluso, Mar del Plata mereció ganar y sino lo hizo fue por la notable tarea de Máximo Villamarín, el arquero olavarriense.

El camino de la Selección Sub 13 fue impecable: jugó 10 partidos, ganó 8 y empató dos (ambos con ventaja en la ida). Metió 27 goles y no recibió ninguno. Indiscutible.

El Plantel

Santino Corrias, Lorenzo Font, Enzo Gauna y Santino Peñaeanda (Aldosivi)

Agustín Junco, Benjamín Mussi, Thiago Pérez y Emanuel Sotelo (Alvarado)

Isaías Cisterna, Benjamín Grassi, Ian Ramos, Jano Zarategui (Atlético Mar del Plata)

Leonel Lentisco, Simón Pavlovic y Anthony Ullua (Banfield)

Dylan Lafuente (Chapadmalal)

Dante Chávez (Círculo Deportivo)

Francisco Poc (Colegiales)

Hilario Brignani y Santino Escudero (Deportivo Norte)

Ezequiel Juárez, Benjamín Mengoni, Bautista Rodríguez y Valentino Rodríguez (El Cañón)

Lautaro Quiroga (General Mitre)

Felipe Fernández, Amadeo Orellano, Brian Techeira y Laureano Vidal (Kimberley)

Sebastián Heredia (Nación)

Tadeo Buceta y Bautista Murro Ouvard (Once Unidos)

Juan Cruz Escobar y Manuel Ortiz (River)

Simón Ramos (Talleres)

