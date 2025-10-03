Andaba en una moto robada hace cinco meses y lo atraparon en un control

Un hombre de 33 años que circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo fue aprehendido este viernes por personal policial en el barrio El Martillo durante un operativo de rutina.

La moto Bajaj 400 que manejaba había sido sustraída la tarde del pasado 24 de abril en la zona de Ayolas al 4600 por cuatro sujetos que se desplazaban en dos motos. Allí amenazaron a la víctima, un hombre de 46 años, simularon tener un arma de fuego y le sacaron el rodado.

Tiene 33 años.

De acuerdo a los datos suministrados por autoridades policiales, fue personal del Comando de Patrullas el que interceptó la moto en Nápoles entre Castex y Dolores. Al cursar sus datos confirmaron la vigencia de un pedido de secuestro activo solicitado por la comisaría tercera y aprehendieron al conductor.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por encubrimiento, el secuestro del rodado y la posterior libertad del imputado.