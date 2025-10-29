El viento del norte desplaza el frío polar y vuelve la primavera: el detalle del tiempo para este jueves

El cambio de dirección del viento a partir de la tarde de este miércoles empezó a desplazar la masa de aire frío de origen polar que predominaba sobre el centro del país y trajo bajas temperaturas a Mar del Plata y la región. A partir de este jueves, comienza una lenta recuperación de los valores térmicos.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para mañana se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y tiempo frío a fresco. La temperatura rondará entre los 6 y 16 grados centígrados, valores por encima de los 2,4°C que hubo a las 5:45 este miércoles.

El viento, moderado a regular del sector norte, le puso fin a la masa de aire frío y a partir de mañana dará lugar a condiciones más estables y propias de la primavera. Durante la segunda parte del día podrían registrarse algunas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.