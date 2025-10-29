Pidió fiado, no le dieron y amenazó al comerciante con "tirotearle la casa"

Un hombre de 33 años que fue a un almacén, pidió fiado y amenazó al comerciante después de que se negara a su pedido fue aprehendido este miércoles por la tarde tras dos allanamientos en los que secuestraron una carabina y varias municiones.

El hecho inicial se registró el pasado sábado 4 de octubre cuando cerca de las 20 el acusado se presentó en el almacén propiedad de la víctima ubicado en inmediaciones de Gandhi al 3200. Ante la negativa de que le fíen, amenazó al comerciante con "tirotearle" la casa y minutos después pasó con su camioneta y amenazó a los hijos del comerciante exhibiéndoles un arma de fuego.

Tras la denuncia, el avance de la investigación y con el aval de la Justicia de Garantías, este miércoles se realizaron dos allanamientos en domicilios ubicados en la zona que estuvieron a cargo de personal de la comisaría decimoquinta, comisaría séptima, Grupo de Apoyo Departamental y Caballería.

Las armas y municiones secuestradas.

Como resultado de los mismos, secuestraron 20 municiones y un cargador de un arma 9 milímetros, cartuchos, una réplica de arma de fuego y una carabina sin numeración.

El agresor, de 33 años, fue notificado de la formación de una causa por el delito de amenazas. Desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) ordenaron el secuestro de los elementos sin tomar medida restrictiva de la libertad.