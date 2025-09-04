Algo es algo: buscaban una moto robada y encontraron dos celulares

La investigación por el robo de una motocicleta cometido a mediados de agosto en el barrio San José dio paso a un allanamiento en el barrio Juramento donde no hallaron al sospechoso ni el rodado, pero secuestraron dos celulares que serán peritados.

El 12 de agosto pasado un hombre de 27 años denunció que le robaron su moto Zanella ZB 110 cuando detuvo su marca e ingresó a un local en Independencia casi San Lorenzo para retirar un pedido. “Al salir a los pocos segundos descubrió que la habían robado por lo que se insertó el pedido de secuestro e iniciaron actuaciones por hurto de motovehículo”, dijeron autoridades policiales.

Celulares secuestrados.

A partir de los datos recabados, desde la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) se solicitó un allanamiento que se hizo efectivo este jueves en una casa de Nápoles al 4300.

Si bien no hallaron al imputado de 35 años, personal del Gabinete Técnico Operativo secuestraron un celular Samsung con chip de la empresa Personal y un IPhone sin chip colocado.

La fiscal Lorena Irigoyen dispuso que se labren las actuaciones de rigor, se eleven los teléfonos secuestros a sede de su Fiscalía y se prosiga con la búsqueda del rodado y del imputado.