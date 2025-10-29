Más de 500 heladerías ofrecerán 2×1 en cuarto kilo en La Noche de las Heladerías 2025

Más de 500 heladerías de todo el país participarán de una nueva edición de La Noche de las Heladerías, el evento más dulce del año que se realizará el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas. En esa jornada, los locales adheridos ofrecerán la tradicional promoción de 2×1 en cuarto kilo, junto con shows musicales y actividades especiales para disfrutar en familia o con amigos.

La propuesta forma parte de la 41° Semana del Auténtico Helado Artesanal, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), que se celebrará del 10 al 16 de noviembre bajo el lema “El futuro es artesanal”. Durante toda la semana, los amantes del helado podrán disfrutar de promociones, nuevos sabores y experiencias únicas en distintos puntos del país.

Llegan la 41° Semana del Helado Artesanal y la 9° Noche de las Heladerías en todo el país.

Además del clásico 2×1, la iniciativa incluye acciones solidarias y donaciones a beneficio de la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, Comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro, reafirmando el compromiso social de AFADHYA con distintas organizaciones y comunidades.

El lema de esta edición busca resaltar la creatividad, la autenticidad y la conexión humana que caracterizan al helado artesanal argentino. “El futuro es artesanal” invita a valorar el trabajo de los maestros heladeros y la tradición de un producto que sigue siendo parte esencial de la identidad gastronómica del país.

Reconocida por la Legislatura porteña como actividad de interés cultural y por el Ministerio de Turismo de la Nación como Marca País, la Semana del Helado y la Noche de las Heladerías se consolidan año tras año como un evento federal, cultural y gastronómico que combina promoción, solidaridad e innovación.