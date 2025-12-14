El clima del domingo en Mar del Plata: nublado, pesado y con anuncio de precipitaciones

Mar del Plata y sus días entre la playa y la lluvia. Foto 0223.

El domingo en Mar del Plata presenta una mañana nublada pero con "calorcito": los 17°, a las 8 de la mañana, aumentaron en la sensación térmica debido al viento norte. Mientras el sol intenta salir, la jornada presentará variables en el aspecto meteorológico.

La máxima temperatura llegará a los 23 grados, cerca del mediodía y todavía con vestigios de calor en las ráfagas de viento. Sin embargo, por la tarde la rotación hará que se genere inestabilidad y, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advierte sobre los chaparrones que pueden alcanzar al partido de General Pueyrredon.

Los chaparrones que anuncia el SMN.

En tanto, por la noche la ciudad refrescará con el viento sur y se esperan 12 grados en la despedida del fin de semana. Los próximos días también avizoran precipitaciones y las temperaturas altas regresarían sobre el cierre de la semana.

El martes hay probabilidad de lluvia, y desde el viernes el fin de semana venidero el pronóstico se copa de las mismas chances de agua. En el medio, el miércoles con 25 grados y el jueves, con 26° de máxima, se esperan jornadas apacibles para los planes al aire libre.