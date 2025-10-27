Llega La Noche de las Heladerías 2025: cuándo es y qué promociones habrá

Del 10 al 16 de noviembre, las heladerías artesanales de todo el país celebrarán la Semana del Auténtico Helado Artesanal, una propuesta impulsada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA). Durante esos días, miles de argentinos podrán disfrutar de promociones especiales, descuentos y sabores únicos, en lo que ya se considera la semana más feliz del año para los amantes del helado.

En los próximos días se conocerán las heladerías participantes. Foto: 0223.

El punto más esperado de la celebración será La Noche de las Heladerías, que este año se realizará el jueves 13 de noviembre desde las 19 horas. Aunque aún no fueron confirmadas las promociones, en esa jornada los locales adheridos suelen ofrecer 2x1 en helado, nuevos sabores y distintas actividades pensadas para compartir en familia o con amigos. Cada edición reúne a cientos de heladerías artesanales en todo el país, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas localidades.

La iniciativa busca promover el consumo del helado artesanal argentino, un producto elaborado con ingredientes naturales y técnicas tradicionales que lo diferencian de las opciones industriales. Además, el evento se ha convertido en una oportunidad para que los productores locales den a conocer su trabajo y fortalezcan el vínculo con su comunidad.

En los próximos días, AFADHYA dará a conocer la lista completa de heladerías participantes y las promociones especiales que ofrecerán en cada punto del país. La información podrá consultarse a través de los canales oficiales y redes sociales del evento, donde también se publicarán las actividades destacadas de esta nueva edición.

Con su combinación de sabor, tradición y alegría, La Noche de las Heladerías 2025 promete ser una vez más una de las citas gastronómicas más esperadas del año. Una excusa perfecta para disfrutar de un buen helado artesanal y celebrar la llegada del calor con un clásico argentino que nunca pasa de moda.