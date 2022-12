Puntapié inicial para una nueva edición del "Pasión Norteña"

Este viernes da comienzo la tercera edición de "Pasión Norteña", el certamen infanto-juvenil organizado por el Club Deportivo Norte que nuclea a chicos y chicas de entre 5 y 16 años en más de una semana de competencia dentro del predio deportivo ubicado en Ruta 2.

Con el clima que obligó a la postergación del inicio un día, el torneo “finalización” del calendario 2022 que es llevado adelante por el elenco “Aurinegro” tendrá más de 120 equipos participantes en la rama masculina y otros 30 en la femenina, y las expectativas por el comienzo se vuelven cada vez más grandes.

“Iniciar esta tercera edición es un orgullo porque la complejidad que lleva organizar un torneo y ver como lo estamos llevando a cabo nos pone muy contentos. Estamos esperando con ansias el día del inicio. Hay un trabajo de armado de predio que excede a lo deportivo. Hay mucho factor humano atrás de esto y vemos que la Villa Deportiva está a la altura de lo que nosotros esperamos”, afirmó Juan Pablo Fornara, uno de los organizadores junto a Gastón Martínez, quienes han estado desde la primera edición allá por 2019.

En esta oportunidad, las categorías participantes en cancha de 11 serán la 2006/2007, 2008/2009 y 2010/2011 mientras que en dimensiones de predécimas estarán jugando los 2012/2013, 2014/2015 y 2016. Por su parte, las categorías femeninas serán Sub 11, Sub 13 y Sub 16. En total habrá diez campos de juego, cinco de cada medida, en las cuales se podrán observar la incorporación de elementos íntegramente nuevos como arcos, redes y bancos de suplentes, entre otros, para que el escenario sea acorde a lo deseado.

A diferencia del año pasado donde aún estaban latentes las secuelas del COVID y de todas maneras pudo llevar adelante la competición pese a las dificultades, en este 2022 el objetivo es volver a lo hecho en 2019 y acercarse al formato ideal de torneo que Deportivo Norte quiere organizar dándole un tinte de competitividad mayor. Sin ir más lejos, en esta oportunidad estarán presentes, además de la gran parte de equipos marplatenses, representantes de Coronel Vidal, Villa Gesell, Miramar, Santa Clara, Bahía Blanca, General Pirán y Balcarce.

“Las expectativas año tras año es que todos se vayan contentos y tengan ganas de volver a participar en la siguiente edición. Hoy por hoy estamos recibiendo muchas solicitudes de participación y eso nos pone contentos porque está institucionalizado dentro de nuestro club y del fútbol infantil marplatense”, agregó Fornara.

En cuanto a la forma de desarrollo, la tercera edición de “Pasión Norteña” contará con una primera fase de grupos que derivará en la clasificación a Copa de Oro y Copa de Plata donde habrá trofeos para los tres primeros equipos de cada divisional y, además, todos los jugadores 2016 se llevarán una medalla por su participación. Según lo previsto, el sábado 10 de diciembre se desarrollarán los partidos finales y la entrega de premios.