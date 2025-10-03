Scaloni dio la lista para los amistosos con dos "bombas" de equipos grandes

La lista salió y sorprendió a todos. De las dos grandes sorpresas, uno de los nombres había empezado a sonar como rumor y se terminó de confirmar. El otro, no lo tenía nadie y es el más llamativo porque apenas tiene ¡6 partidos! como titular en su equipo en el último tiempo. El central de River, Lautaro Rivero, y el arquero de Racing, Facundo Cambeses, son los apellidos que sobresalen en la convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico de la próxima semana.

La mala noticia se confirmó en Boca, porque Leandro Paredes, como era de esperar, se mantuvo en la lista y faltará en el choque de ese fin de semana ante Barracas Central. Lo que en cualquier momento de la historia no debería ser un problema demasiado grande, en la actualidad del "xeneize" es un dolor de cabeza porque pierde al único encargado de darle juego al conjunto de Miguel Ángel Russo.

Dentro de los nombres que no suelen estar, aparecen el defensor Marcos Senesi el Bornemouth y el mediocampista de Palmeiras, Aníbal Moreno. Quien suma la segunda convocatoria consecutiva, después de brillar en la serie ante River, es el "Flaco" José Manuel López.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante su par sudamericano en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará al seleccionado centroamericano como preparación pensando en el Mundial 2026.

