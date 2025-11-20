Alerta: se anuncian tormentas con actividad eléctrica para este jueves en Mar del Plata

Previo a los feriados del 21 y el 24 de noviembre, el clima en Mar del Plata dejó atrás el sol y mucho antes en el camino al calor del fin de semana pasado. Este jueves amaneció nublado, la temperatura se mantendrá estable pero la inestabilidad traerá un frente frío.

La máxima llegará a 21 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en horas del mediodía. El SMN prevé lluvias aisladas en la mañana, no obstante el resto de los radares y sitios web especializados descargan la caída de agua temprana para Mar del Plata. En Capital Federal, el alerta amarillo ya está activo.

Volviendo al partido de General Pueyrredon, las lluvias comenzarían por la tarde y más cerca de la noche. Hay reportes de un 80 por ciento de probabilidades de que esto suceda, con chaparrones y tormenta eléctrica. Pasadas las 20 horas se recomienda resguardarse y tener en cuenta esta posibilidad de complicaciones con el tiempo.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los episodios de lluvia serán una consecuencia de la rotación del viento. El mismo sopla desde el norte en la mañana del jueves, rotará hacia el oeste a la tarde y terminará en el sur por la madrugada. Tal fenómeno dejará una mínima 9 grados para un viernes frío, que dará inicio al finde XXL.