Tragedia en el centro: un hombre falleció y su cuerpo quedó tendido en la vereda

El hombre era acompañado por su esposa.

Un hombre de 67 años se desplomó esta mañana en plena calle del centro de Mar del Plata y falleció luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió pasadas las 10 en Moreno entre Yrigoyen y Mitre, ante la vista de los vecinos y transeúntes que vieron cómo el sujeto se desmayaba en la vereda.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, estaba acompañado por su esposa de 67 años, que lo habría asistido y rápidamente se comunicó con el 911.

Si bien arribaron al lugar los servicios de emergencias médicas nada pudo hacerse, por lo que intervinieron efectivos policiales que realizan un peritaje sobre el cuerpo que continúa tendido en la calle Moreno.