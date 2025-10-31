Lo sigue de cerca el Barcelona y está en carpeta de Scaloni: la joya argentina que es uno de los mejores delanteros de Europa

Uno de los argentinos que tuvo un gran arranque de temporada en el "Viejo Continente" podría ser refuerzo del conjunto catalán y ser convocado por el seleccionado albiceleste.

A poco menos de ocho meses para el Mundial 2026, Lionel Scaloni sigue atento a algunos jugadores que podrían ser el nuevo Enzo Fernández y meterse por la ventana a la lista para la próxima Copa del Mundo. En este caso un jugador que tuvo paso por las inferiores de River y Boca, actualmente brilla en el fútbol francés y su nombre se encuentra en boca de muchos medios europeos.

Estamos hablando de Joaquín Panichelli, la joya que actualmente brilla en el Racing de Estrasburgo junto con Valentín Barco. El ex jugador de River, tuvo un arranque estupendo de temporada ya que en tan solo 13 partidos en la institución ya anotó 10 tantos y actualmente es el goleador de la Ligue 1.

Panichelli le marcó al PSG por duplicado hace dos fechas y en las últimas horas surgió la información de que estaría en carpeta del Barcelona como alternativa para el ataque culé pensando en la próxima temporada ya que Robert Lewandowski abandonará la institución.

Además durante este viernes, Gastón Edul contó que Lionel Scaloni lo estaría siguiendo de cerca y podría ser uno de los jugadores citados para esta próxima fecha FIFA en la que Argentina enfrentará a Angola.

La explosión joven delantero de 23 años fue repentina ya que en 2023 dejó River de manera libre para recalar en el Deportivo Alaves. En España jugó una temporada en el Alavez B y luego fue cedido al Mirandes donde brilló y llamó la atención del Estrasburgo que lo compró por 16.5 millones de euros. En este momento tiene un valor de 12 millones pero si mantiene este gran momento su número en el mercado saldrá disparado.