Impactante triple choque en la costa: el conductor está internado

Un violento choque ocurrido esta madrugada en Patricio Peralta Ramos entre Olavarría y Alsina dejó como saldo a un joven de 26 años herido y al menos tres autos involucrados, dos de los cuales quedaron destrozados.

El siniestro sucedió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el conductor de un Toyota Corolla circulaba por Olavarría en dirección hacia la costa. Según fuentes consultadas, al llegar a la esquina se encontró con un vallado por obras (que obliga a los vehículos a abrirse más de lo habitual), lo que llevó al joven al realizar una maniobra brusca a alta velocidad.

Tres vehículos fueron protagonistas del siniestro. Foto: 0223.

A raíz del volantazo, perdió el control del vehículo y terminó chocando de manera encadenada: primero impactó a un Ford Escort que estaba estacionado, luego el Corolla hizo un giro de 180 grados, avanzó marcha atrás sin control y golpeó a un Renault Fluence también estacionado.

El recorrido terminó de la peor manera: el auto quedó incrustado contra una columna, con severos daños en su estructura. De hecho, la parte trasera del Toyota quedó prácticamente destruida por la violencia del impacto, y se activaron los airbags laterales.

Afortunadamente, el joven viajaba solo por lo que no hubo más víctimas pero debió ser asistido por personal de emergencia, ya que presentaba politraumatismos y algunos cortes, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado.