Kicillof: "El turismo, la pesca y el consumo interno de Mar del Plata están detonados"

De visita a Mar del Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la delicada situación económica y social de la ciudad y tuvo también unos minutos para hablar sobre el escándalo que involucra a José Luis Espert con el dinero del narcotráfico.

En un breve encuentro con la prensa, minutos antes de dirigirse al Parque Industrial General Savio, el mandatario lamentó que en este contexto económico, las pequeñas y medianas empresas "aguantan hasta que no pueden más" y pidió apoyar al peronismo en las próximas elecciones legislativas de octubre "para poner un límite" al gobierno nacional.

"Nosotros vamos a visitar empresas y no paramos de ver las dificultades. Acá en Mar del Plata, ¿qué actividad le va bien?: el turismo está detonado, la pesca está detonada, la construcción detonada, el consumo interno detonado, la alimenticia detonada. La verdad que a nadie le va bien con la política de Milei, y como pasan estas cosas en economía, se van acumulando tensiones y problemas", expresó Kicillof en declaraciones a 0223.

"Con Milei no se puede esperar otra cosa, y Milei también es audaz, ¿no? Porque el 7de septiembre dijo «vamos a ganar, y eso va a ser la el plebiscito de que hacemos todo bien, la gente nos quiere, yo me merezco un premio Nobel, Toto es Messi» y le fue mal y después lo que hizo es profundizar lo mismo que antes", lamentó.

En ese marco, a escasos metros del palacio municipal, cuestionó a los políticos "que se visten de violeta y ahora miran para otro lado" y pidió para las próximas elecciones del 26 de octubre, "votar por los candidatos a Fuerza Patria, darle un respaldo en el Congreso Nacional a los diputados, que le van a tratar de poner un límite a esto y darle una salida también", concluyó.

El narco-escándalo

Consultado sobre la investigación que confirmó el vínculo del diputado José Luis Espert con Fred Machado, detenido en una causa de narcotráfico, Kicillof dijo estar "muy preocupado".

"Lo primero, con mucha prudencia, porque uno no trabaja para que para que estas cosas ocurran, y no queremos hacer con esto marketing político. Imagínense si a mí me apareciera en un tribunal norteamericano una transacción de alguien que está preso por narco, imagínense lo que sería el tweet de Milei... Estamos muy preocupados, porque ensucia todo. Esperemos que dé explicaciones serias, verosímiles. Es un tema muy grave", concluyó.