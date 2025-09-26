En octubre, Milei visitará dos veces a Mar del Plata
El Presidente de la Nación dará un acto en la previa a las elecciones legislativas y participará del Coloquio de Idea. Las fechas previstas.
El presidente Javier Milei visitará próximamente a Mar del Plata y en dos oportunidades, según confirmaron este viernes fuentes de la Libertad Avanza en la ciudad.
La visita será en el marco de las elecciones legislativas y por el cierre de un tradicional coloquio empresarial.
Según pudo saber 0223, el próximo sábado 4 de octubre el líder libertario encabezará por la tarde un acto partidario, donde se espera además la presencia del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.
Luego, regresará para participar del cierre del 61° edición del Coloquio de Idea. Se espera que dé un discurso ante los empresarios más importantes del país, gobernadores y políticos, en la última fecha del evento, que se dará en una particular fecha: el 17 de octubre.
