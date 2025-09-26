SUPLEMENTOS
En octubre, Milei visitará dos veces a Mar del Plata

El Presidente de la Nación dará un acto en la previa a las elecciones legislativas y participará del Coloquio de Idea. Las fechas previstas.

El Presidente Milei, en una de sus visitas a la ciudad. Foto archivo.

26 de Septiembre de 2025 13:12

Por Redacción 0223

PARA 0223

El presidente Javier Milei visitará próximamente a Mar del Plata y en dos oportunidades, según confirmaron este viernes fuentes de la Libertad Avanza en la ciudad.

La visita será en el marco de las elecciones legislativas y por el cierre de un tradicional coloquio empresarial.

Según pudo saber 0223, el próximo sábado 4 de octubre el líder libertario encabezará por la tarde un acto partidario, donde se espera además la presencia del primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

Milei junto a Espert: se espera la presencia del presidente en la previa a las legislativas de octubre. Foto archivo.

Luego, regresará para participar del cierre del 61° edición del Coloquio de Idea. Se espera que dé un discurso ante los empresarios más importantes del país, gobernadores y políticos, en la última fecha del evento, que se dará en una particular fecha: el 17 de octubre.

 

