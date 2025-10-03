Video: intentaron robar una moto, se les escapó la víctima y en una hora se llevaron otra

Todos quedaron impactados en el barrio. La situación, por más que sea típica en cuanto la modalidad, tuvo condimentos especiales. Porque los dos ladrones que viajaban en una moto salieron a hacer una hora de robos. Exactamente, entre el primer intento y el segundo pasaron tan solo 45 minutos, lo que tardaron en conseguir llevarse una motocicleta atacando a su dueño.

En el primero de los videos publicados se ve cómo pueden cumplir con su cometido. Lo que toma la cámara de seguridad es el paso de un hombre a bordo de una moto tornado de color rojo y, segundos después, cómo pasan por el mismo sector dos motochorros para cometer el robo.

En pocos segundos, los motochorros logran atacar al dueño de la Tornado y llevársela a alta velocidad, y se los ve en las imágenes escapando uno de ellos con la moto robada y el otro custodiándolo en su propio vehículo.

Lo que registra el primer video sucedió a las 16:27 del jueves en Antonio Martínez y Godoy cruz, barrio Parque Camet. Y a pocos metros, a las 15:42, esos dos delincuentes ya le habían intentado robar una Ktm 390 a otro muchacho. Como se ve en el segundo video, quien iba a ser la primera víctima logró escapar acelerando si moto y dejando atrás a los ladrones.

Los vecinos tienen un grupo de WhatsApp donde se alertan por los robos, cámaras de seguridad en sus casas y están en constante comunicación. Sin embargo, no pudieron evitar el ataque impune de los motochorros que, en 45 minutos, intentaron robar dos veces a plena luz del día.