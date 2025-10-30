SUPLEMENTOS
Cuenta DNI: cómo contratar el nuevo seguro contra robos y fraudes digitales

Banco Provincia incorporó a Cuenta DNI la posibilidad de contratar un seguro que cubre robos, estafas digitales y fraudes en cajeros. El trámite es totalmente digital y busca reforzar la seguridad financiera de sus más de 10 millones de usuarios.

30 de Octubre de 2025 15:13

Por Redacción 0223

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, sumó una nueva función para proteger a sus usuarios ante robos y fraudes digitales. Desde ahora, se puede contratar directamente desde la app un seguro integral que cubre situaciones como robos en cajeros automáticos, estafas por ingeniería social, phishing y compras no reconocidas.

El servicio, desarrollado junto a Provincia Seguros, está disponible para los más de 10 millones de usuarios y usuarias de Cuenta DNI y representa un paso más en la digitalización segura de los servicios financieros.

“Se trata de una herramienta clave para cuidar las finanzas personales y brindar tranquilidad frente a imprevistos”, destacaron desde el Banco Provincia.

Coberturas del seguro

  • Robo o hurto de dinero extraído en cajeros automáticos.
  • Compras no reconocidas con tarjeta de débito o crédito.
  • Transferencias no autorizadas desde homebanking o apps.
  • Estafas digitales por phishing o ingeniería social.
  • Reposición de documentos y llaves en caso de robo.
  • Extracciones mediante Extra Cash en comercios adheridos.
  • Operaciones en Punto Efectivo (solo titular de la tarjeta).
  • Operaciones en Red Provincia Net.

Cómo contratarlo desde la app Cuenta DNI

  1. Ingresar a Cuenta DNI.

  2. Seleccionar la opción “Seguros” en el menú principal.

  3. Elegir el Seguro de Protección en cajeros y fraudes digitales.

  4. Completar los datos y confirmar la contratación.

El trámite es 100% digital, sin necesidad de ir a una sucursal. El costo mensual es de $5.000 y se debita automáticamente de la cuenta del usuario o usuaria.

Qué hacer en caso de sufrir una estafa

Si una persona usuaria sufre un robo o fraude, debe acercarse a la sucursal más cercana del Banco Provincia con la siguiente documentación:

  • Denuncia policial, con fecha, hora, lugar y descripción de los hechos.
  • Denuncia administrativa, detallando el monto reclamado.
  • Si la tarjeta fue robada o extraviada, se debe realizar la denuncia ante Red Link S.A. al (011) 4319-5465.

 

En un contexto de crecimiento de las operaciones digitales y aumento de las estafas online, este seguro busca brindar respaldo económico y confianza a los usuarios de Banco Provincia, con el respaldo de dos marcas líderes: Banco Provincia y Provincia Seguros.

