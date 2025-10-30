Cuenta DNI: cómo contratar el nuevo seguro contra robos y fraudes digitales

La billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, sumó una nueva función para proteger a sus usuarios ante robos y fraudes digitales. Desde ahora, se puede contratar directamente desde la app un seguro integral que cubre situaciones como robos en cajeros automáticos, estafas por ingeniería social, phishing y compras no reconocidas.

El servicio, desarrollado junto a Provincia Seguros, está disponible para los más de 10 millones de usuarios y usuarias de Cuenta DNI y representa un paso más en la digitalización segura de los servicios financieros.

“Se trata de una herramienta clave para cuidar las finanzas personales y brindar tranquilidad frente a imprevistos”, destacaron desde el Banco Provincia.

Coberturas del seguro

Robo o hurto de dinero extraído en cajeros automáticos.

Compras no reconocidas con tarjeta de débito o crédito.

Transferencias no autorizadas desde homebanking o apps.

Estafas digitales por phishing o ingeniería social .

o . Reposición de documentos y llaves en caso de robo.

Extracciones mediante Extra Cash en comercios adheridos.

en comercios adheridos. Operaciones en Punto Efectivo (solo titular de la tarjeta).

(solo titular de la tarjeta). Operaciones en Red Provincia Net .

Cómo contratarlo desde la app Cuenta DNI

Ingresar a Cuenta DNI. Seleccionar la opción “Seguros” en el menú principal. Elegir el Seguro de Protección en cajeros y fraudes digitales. Completar los datos y confirmar la contratación.

El trámite es 100% digital, sin necesidad de ir a una sucursal. El costo mensual es de $5.000 y se debita automáticamente de la cuenta del usuario o usuaria.

Qué hacer en caso de sufrir una estafa

Si una persona usuaria sufre un robo o fraude, debe acercarse a la sucursal más cercana del Banco Provincia con la siguiente documentación:

Denuncia policial, con fecha, hora, lugar y descripción de los hechos.

con fecha, hora, lugar y descripción de los hechos. Denuncia administrativa , detallando el monto reclamado.

, detallando el monto reclamado. Si la tarjeta fue robada o extraviada , se debe realizar la denuncia ante Red Link S.A. al (011) 4319-5465.

En un contexto de crecimiento de las operaciones digitales y aumento de las estafas online, este seguro busca brindar respaldo económico y confianza a los usuarios de Banco Provincia, con el respaldo de dos marcas líderes: Banco Provincia y Provincia Seguros.