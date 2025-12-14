Uthgra inaugurará el Puente Mirador Sur: una increíble obra que une al hotel con el casino

La inaguración se celebrará este miércoles y contará con la presencia de dirigentes nacionales, funcionarios, empresarios y personalidades destacadas.

Como corolario de la puesta en valor del histórico edificio centenario ubicado en el corazón de Punta Mogotes, la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) inaugurará este miércoles el Puente Mirador Sur.

La obra une al Hotel Uthgra Sasso con el casino de su complejo, por sobre el cruce de calle Medrano y Avenida De los Trabajadores, y su realización da cierre a un proyecto ambicioso de devolverle el esplendor y brillo que tuvo en sus décadas doradas este establecimiento, el cual fue un faro de la actividad durante años y que inició con su puesta en valor en 2006.

En continuidad con la sofisticación marcada en toda esta etapa de recupero del Sasso bajo la visión de José Luis Barrionuevo y todo su equipo, el proyecto propone un volumen vidriado sobre una base de hormigón armado con una superestructura compuesta por perfiles metálicos, elevado del nivel de calzada.

El puente conecta el Hotel Uthgra Sasso con su casino.

De esta manera, el Uthgra Sasso reafirma su compromiso con mantenerse en la cúspide del servicio hotelero de excelencia en Mar del Plata. Luego de años de inversión, brindará una experiencia integral para los huéspedes que lo visitan y disfrutan de sus suites de lujo, club de playa, spa, gimnasio, restaurantes, bares y casino.

Y sobre todo, le permite a la institución mantener con solidez más de 400 fuentes de trabajo, mejorar y estudiar el desarrollo de los puestos laborales del sector hotelero y gastronómico.

Del evento inaugural participarán dirigentes nacionales, funcionarios, empresarios y personalidades destacadas de la cultura y el quehacer social local y nacional.