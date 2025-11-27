Banco Provincia se suma al Black Friday con descuentos exclusivos y 18 cuotas sin interés

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente de la entidad bancaria y generar una cuenta de usuario.

La plataforma de ventas online de Banco Provincia se sumó al Black Friday con una acción especial de 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrodomésticos, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, entre otros rubros.

Además, habrá miles de productos con descuentos exclusivos y este beneficio estará vigente desde el viernes 28 de noviembre para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente de la entidad bancaria y generar una cuenta de usuario, con contraseña personal y secreta, según indicaron. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el organismo.

Además, quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla desde la página web de Banco Provincia y completar un formulario de presolicitud.

Cinco recomendaciones para aprovechar todos los beneficios