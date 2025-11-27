Banco Provincia se suma al Black Friday con descuentos exclusivos y 18 cuotas sin interés
El beneficio incluye miles de artículos de toda la tienda y estará vigente desde este viernes para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La plataforma de ventas online de Banco Provincia se sumó al Black Friday con una acción especial de 18 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrodomésticos, tecnología, hogar, moda, deportes, salud, belleza y jugueterías, entre otros rubros.
Además, habrá miles de productos con descuentos exclusivos y este beneficio estará vigente desde el viernes 28 de noviembre para usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la banca pública bonaerense.
Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente de la entidad bancaria y generar una cuenta de usuario, con contraseña personal y secreta, según indicaron. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el organismo.
Además, quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla desde la página web de Banco Provincia y completar un formulario de presolicitud.
Leé también
Cinco recomendaciones para aprovechar todos los beneficios
- Planificá tus compras: realizá un presupuesto de cuánto dinero querés gastar en cada producto, tené en cuenta tu sueldo y gastos fijos, y de esa manera te asegurás poder pagar el total de la tarjeta de crédito.
- Prepará una lista de lo que te interesa: hacé un listado con todos los productos que necesitás comprar e incluí las que consideres compras superfluas. La idea es no dejarte llevar por tus emociones y evitar gastos innecesarios.
- Investigá antes de comparar: dentro de Provincia Compras vas a encontrar gran variedad de productos y marcas, lo que te permitirá poder comparar precios y elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
- Consultá el saldo disponible en tu tarjeta de crédito: antes de comenzar a comprar chequeá la disponibilidad de tu tarjeta de crédito a través de tu homebanking en la opción Tarjetas.
- Usá a tu favor la tarjeta de crédito: recordá que tenés la posibilidad de pagar en cuotas y sin interés. Gracias a eso, podés comprar electrodomésticos de larga durabilidad y así amortiguar su precio.
Temas
Lo más
leído