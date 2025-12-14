Emiten aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes en Mar del Plata

Abarca a General Pueyrredon y a los municipios vecinos de Balcarce y Mar Chiquita.

Después de las primeras precipitaciones minutos antes de las 16, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes en Balcarce, General Pueyrredon y Mar Chiquita.

Según advirtió el organismo, el aviso que fue emitido a las 16:45 tiene una validez por dos horas y se prevén lluvias intensas y ocasional caída de granizo tanto para Mar del Plata como a las localidades vecinas.

Tras las precipitaciones de esta tarde, que incluyeron caída de granizo en algunas zonas de la ciudad, el SMN pronosticó que continuarán los chaparrones en las últimas horas de este domingo.

Por el lado del viento, a la tarde se mantendrá a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) desde el sudoeste y a la noche bajará la intensidad, aunque correrá del sur.

En tanto al inicio de la semana, para este lunes se espera una máxima de 22° y una mínima de 14°, también con chaparrones a la mañana y la tarde.

Además, el organismo detalló que será una jornada ventosa, en la que las ráfagas pueden alcanzar hasta 50 km/h de diferentes sectores: primero del oeste, luego del sudoeste y finalmente del sur.