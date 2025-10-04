Malas noticias para Scaloni: las dos estrellas que podrían ser desafectadas de la Selección Argentina

Luego de que Lionel Scaloni diera la lista de concentrados para los dos amistosos que tendrá la Selección Argentina en esta próxima fecha FIFA ante Venezuela y Puerto Rico, en las últimas horas llegaron las malas noticias ya que dos de sus jovenes figuras podrían ser desafectadas.

La baja confirmada que ya tiene Scaloni es la de Thiago Almada. El ex Vélez se lesionó con Argentina en la última fecha FIFA y no volvió a jugar con el Atlético Madrid desde entonces. Por esta razón dentro de la capital española no podían entender por qué motivo Scaloni lo citaba, dado a que aún esta lesionado. Incluso, en las redes sociales no creyeron que su problema físico fuera cierto, y lo llenaron de críticas por no poder vestir la camiseta rojiblanca pero sí estaba disponible para enfrentar a los venezolanos y a los portorriqueños. Pero el nacido en Fuerte Apache fue desafectado por el DT más ganador en la historia del seleccionado argentino.

Por el momento, no llamaron a ningún otro futbolista para que reemplace al mediocampista ofensivo de 24 años, algo que podría ocurrir en los próximos días, ya que Almada es una pieza fundamental para el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Pero ahora con la lesión de otra de las joyas probablemente si tenga que llamar a un reemplazante el cuerpo téctico de la Scaloneta.

El jugador que podría bajarse de la Scaloneta para esta fecha FIFA es Franco Mastantuono. La joven perla del Real Madrid en una fija dentro de las citaciones a la Selección Argentina. Pero en el partido de hoy ante el Villarreal encendió las alarmas por lo que fue su inesperada salida con caras de dolor.

El nacido en Azul estaba teniendo un buen partido frente al Submarino Amarillo, pese a que no convirtió ni asistió a sus compañeros. Pero a los 75 minutos tuvo que solicitar el cambio y en su lugar ingresó Brahim Díaz. Y tras el encuentro que se disputó en el Santiago Bernabéu, se confirmó qué fue lo que le ocurrió.

Así como notificó que Kylian Mbappé sufre un ligero esguince en su tobillo derecho, el periodista José Luis Sánchez aseguró que Mastantuono padeció una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales. Por lo tanto, le harán estudios para determinar si hubo una lesión que le impida frenar por un largo tiempo.

Ante esta situación, Scaloni deberá evaluar durante las próximas horas si hay algún otro lesionado y si elige llamar a otro jugador para ocupar el lugar tanto de Almada como de Mastantuono.