Alarma en la Selección: "Dibu" Martínez salió lesionado en Aston Villa

El arquero argentino del Aston Villa de Inglaterra, Emiliano "Dibu" Martínez, fue sustituido por una molestia muscular en el entretiempo del empate 0-0 ante el Crystal Palace por la fecha 21 de la English Premier League.

El equipo del español Unai Emery empató 0-0 con su par dirigido por el austríaco Oliver Glasner y desperdició una buena oportunidad para recortar a dos puntos la distancia con el líder Arsenal. Sin embargo, la preocupación de los londinenses, y también del cuerpo técnico de la Selección, pasa por la sustitución del arquero campeón del mundo en el entretiempo a raíz de una molestia muscular. En su lugar, ingresó el neerlandés Marco Bizot.

Al salir del vestuario para el complemento del empate ante el Crystal Palace, el marplatense salió al campo de juego de Selhurst Park con hielo en el gemelo izquierdo. Así, el entrenador Emery y el seleccionador argentino Lionel Scaloni quedaron a la espera del parte médico del Aston Villa sobre el estado de la lesión de Martínez.