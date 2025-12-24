Fin de ciclo en silencio: la salida que obliga a la Selección Argentina a reordenarse

Luego de seis años en un rol estratégico dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, Bernardo Romeo dejará de ser el Coordinador General de las Selecciones Juveniles de la AFA. La decisión fue comunicada primero a Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, y posteriormente a las autoridades afistas, que aceptaron su salida en buenos términos y sin conflictos internos.

Romeo ocupó un cargo prácticamente inédito en la estructura del fútbol argentino, con una responsabilidad central en la planificación y el desarrollo de todas las categorías formativas. Bajo su órbita estuvieron la coordinación de los cuerpos técnicos juveniles y la conducción del departamento de scouting, pilares fundamentales para sostener una línea de trabajo coherente con la idea de la Selección mayor.

Durante su gestión se fortaleció la identificación y el seguimiento de jóvenes talentos a lo largo y ancho del país, además de un trabajo específico con los denominados “europibes”, futbolistas con raíces argentinas formados en el exterior, entre ellos: Nico Paz, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni. Ese proceso fue clave para ampliar el universo de jugadores disponibles y anticiparse a futuras convocatorias internacionales.

El ciclo de Romeo se desarrolló en paralelo al período más exitoso de la Selección Argentina en la era moderna, lo que permitió una articulación fluida entre juveniles y la Albiceleste. La coherencia metodológica y conceptual fue uno de los grandes logros, asegurando que los futbolistas llegaran a la mayor con una base formativa alineada al proyecto de Scaloni.

Desde la AFA aclararon que su salida no responde a diferencias internas ni a un cambio de rumbo institucional. Por el contrario, la decisión está vinculada a una propuesta laboral en el exterior que sedujo al exgoleador de Estudiantes y San Lorenzo para continuar su carrera en un proyecto deportivo similar fuera del país.

A partir del 1° de enero, el cargo quedará vacante y la AFA deberá definir un reemplazante, aunque no existe urgencia en la designación y todavía no trascendieron nombres. El cierre del ciclo de Bernardo Romeo marca el final de una etapa clave en la estructura juvenil, con un legado fuerte en organización, planificación y proyección del futuro de la Selección Argentina.