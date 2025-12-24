Scaloni lo tiene claro: los ocho jugadores que o cambian de club o se quedan sin Mundial

Lionel Scaloni sigue de cerca a varios futbolistas que hoy están en riesgo por la falta de minutos. A seis meses del Mundial, el mercado de pases aparece como una verdadera final anticipada para siete nombres que sueñan con estar en la lista.

A poco más de medio año para el inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a definir su futuro inmediato. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico ya tienen en claro que no alcanza con el apellido: el presente manda. En ese contexto, hay siete futbolistas —algunos habituales convocados y otros que están en la órbita— que necesitan cambiar de equipo para sumar minutos y convencer al DT campeón del mundo. De lo contrario, el sueño mundialista podría diluirse antes de tiempo.

Antes de meternos en la lista principal, aparece un caso especial. Walter Benítez llegó a Crystal Palace sabiendo que Dean Henderson era el titular, pero la falta total de continuidad lo dejó prácticamente afuera del radar. El arquero sigue estando en la consideración general de Scaloni, pero la realidad marca que sin minutos será muy difícil sostenerse en la terna, sobre todo con otros nombres pujando fuerte desde atrás.

Uno de los casos más resonantes es el de Giovani Lo Celso. En Betis perdió terreno y hoy corre de atrás tras no aprovechar sus oportunidades, incluso en un contexto favorable por la ausencia de Isco. Inter Miami aparece como una alternativa concreta para recuperar protagonismo. Similar es la situación de Paulo Dybala, hoy fuera de la Selección Argentina: los rumores con Boca crecen y un regreso al fútbol argentino podría ser clave para volver a tener continuidad tras meses marcados por lesiones que frenaron su gran nivel previo.

El recambio también atraviesa a los más jóvenes. Claudio Echeverri quedó sin lugar tras el corte de su cesión y Manchester City le buscó destino en Girona, donde intentará relanzar su carrera europea. Por su parte, Valentín Carboni va por su cuarto préstamo desde que pertenece al Inter: Monza, Marsella y Genoa no le dieron la continuidad esperada, y enero será otra chance decisiva para sostener su proyección en la Albiceleste.

En clave local aparece Aníbal Moreno, quien pasó de Palmeiras a River buscando una vidriera más potente. Scaloni lo convocó recientemente y en el equipo de Marcelo Gallardo espera consolidarse como eje del mediocampo.

Más compleja es la situación de Valentín Castellanos, que no logró afirmarse en Lazio y atraviesa una larga sequía goleadora. Flamengo asoma como opción, mientras su lugar en la Selección Argentina se debilita frente a otros delanteros que aprovecharon mejor sus chances.

El último nombre es el de Franco Mastantuono, quizá el caso más delicado. Real Madrid no quiere cederlo ni siquiera por seis meses, pero la falta de protagonismo atenta directamente contra sus posibilidades mundialistas. Si el contexto no cambia, su presencia en 2026 parece lejana.

El mensaje es claro: en la Selección Argentina no hay tiempo para esperar. Cambiar de club ya no es una opción, es una obligación sino no tendrán un lugar en la lista que de a conocer Lionel Scaloni los últimos días de mayo que viajaran a la Copa del Mundo.