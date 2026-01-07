Argentina ya conoce su camino rumbo al Mundial: cómo será el fixture de la Scaloneta durante este 2026

Lionel Scaloni ya conoce quiénes serán los rivales de su seleccionado en la previa de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina ya conoce como será su calendario antes de la Copa del Mundo. El viernes 27 marzo se enfrentará a España por la Copa de Campeones UEFA – Conmebol (Finalissima) en el Estadio Icónico de Lusail, Doha. Mientras que el lunes 30 o el martes 31, para aprovechar su estadía en el país de Medio Oriente, estaría midiéndose al combinado local.

En tanto que en junio, en la fecha FIFA que irá del primero al 9 de junio (dos días antes del partido inaugural que protagonizarán México y Sudáfrica en el Estadio Azteca), el elenco que comanda Lionel Scaloni se estaría cruzando primero con México y después con Honduras en dos sedes estadounidenses que ya estarían definidas.

Conforme a TyC Sports, la Selección Argentina chocaría con su par azteca en Las Vegas, en tanto que con los hondureños sería en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego, ya emprendería su rumbo hacia Kansas City, en donde el 16 de junio jugará contra Argelia por la fecha 1 del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

De momento el plan de la AFA para la base de los dirigidos por Lionel Scaloni sería la de quedarse en Kansas durante toda la Fase de Grupos. Con lo cual, solo se trasladaría para Dallas en el marco de los encuentros con Austria del lunes 22 de junio y con Jordania del martes 27 del mismo mes.

Luego, si los resultados de la Albiceleste son los esperados, tendrá que visitar Miami para el duelo de los 16vos de Final en el Hard Rock Stadium con el segundo del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En sintesís: Argentina jugará la Finalissima ante España el 27 de marzo en Doha y luego un amistoso más. Luego se medirá ante México y Honduras en Las Vegas y Miami durante junio. Y por último, Argentina debutará en el Mundial ante Argelia el 16 de junio en Kansas; luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y el 27 ante Jordania en la misma ciudad.