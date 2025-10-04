Se reinauguró la histórica Escalera Imperial en el Paseo Las Toscas

Este sábado se reinauguró la Escalera Imperial, ícono del Paseo Las Toscas, tras una restauración integral que recuperó su esplendor original. Del acto participaron el intendente Guillermo Montenegro, la Guardia del Mar, la Banda de Música de la Base Naval y Carlos Thays IV, bisnieto del paisajista que diseñó la obra.

La restauración, a cargo de la empresa constructora Imasa, incluyó la reconstrucción de peldaños, pasamanos, pilares y muretes; 275 balaustres y 24 copones; además de la colocación de 15 farolas ornamentales con 17 luminarias. También se restauró un copón en hierro fundido proveniente de la Fundición Francesa de Val D´Osne, traído por Thays en 1909 y declarado patrimonio histórico en 2016.

Durante el evento se descubrieron las primeras placas del Programa Educativo Guardianes de Nuestra Historia, realizadas por estudiantes que investigaron y sintetizaron datos de obras patrimoniales de la ciudad. Estas placas de granito, resistentes a la intemperie, marcan el inicio de un plan de señalización de monumentos y sitios históricos.

El proyecto de restauración se basó en una investigación histórica exhaustiva, revisando documentos originales y bocetos proporcionados por el bisnieto de Thays, asegurando la fidelidad al diseño del paisajista y la conservación del patrimonio urbano.

